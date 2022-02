Von Dachsen unterhöhlter Bahndamm Ende Mai wieder frei

Die von Dachsbauten unterhöhlte und gesperrte Bahnstrecke zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim soll Ende Mai wieder in Betrieb genommen werden. Wie ein Sprecher der Kreisverwaltung dem SWR bestätigte, hat die Bahn in einem Schreiben an den Landrat offiziell mitgeteilt, dass die Sanierungsarbeiten an dem Bahndamm plangemäß verlaufen. Zurzeit werde ein provisorischer Kanal gebaut, um Kabel entlang der Bahnstrecke umzulegen. Die sechs Kilometer lange Bahnstrecke ist bereits seit vergangenem Juli gesperrt, nachdem Dachse und Kaninchen den Bahndamm unterhöhlt hatten. Um die Tiere zu vertreiben, wurden zuletzt Duftstoffe in die Höhlen gesprüht. Im Februar sollen sie zudem mit Zement verfüllt werden. Für die Reisenden werden bis Ende Mai auf der Strecke Bad Dürkheim-Freinsheim Ersatzbusse eingesetzt.