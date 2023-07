Monatelang Gesperrte Unterführung in Freinsheim wieder frei

per Mail teilen

Die seit Monaten gesperrte Bahnunterführung im Ortskern von Freinsheim ist laut Verbandsgemeinde wieder frei. Wegen der Baustelle hatten Dorfbewohner eine Umleitung von acht Kilometern fahren müssen, um auf die andere Seite zu kommen.

Die Unterführung war am 23. Januar gesperrt worden, weil an dem Bauwerk aus dem Jahr 1911 gravierende Mängel festgestellt worden waren. Autofahrer, die vom westlichen Teil Freinsheim in den östlichen wollten und umgekehrt, mussten acht Kilometer Umweg fahren. Fußgänger konnten eine Unterführung wenige hundert Meter entfernt im Bahnhof nutzen. Der Zugverkehr zwischen Freinsheim und Grünstadt war nicht betroffen, aber viele Freinsheimer Bürger waren über diese Teilung der Stadt für den Autoverkehr erbost.

Reparierte Unterführung soll abgerissen werden

In den vergangenen fünf Wochen ist die Bahnbrücke provisorisch abgestützt worden. Es soll verhindert werden, dass Teile herausbrechen und runterfallen. Bei einer Info-Veranstaltung im Mai waren die Bürger über die Reparaturarbeiten informiert worden und auch darüber, dass 2026 die jetzt provisorisch reparierte Unterführung ganz abgerissen und durch eine neue ersetzt werden soll. Auch das wird laut Bahn wieder zu langen Sperrungen führen - mindestens ein halbes Jahr lang. Auch hier war bei der Bürgerversammlung massiv Kritik geübt worden.

Viele Freinsheimer konnten nicht nachvollziehen, warum die neue Unterführung verbreitert und erhöht werden soll. Mehr als acht Meter soll sie breit werden. Die Bürgerinnen und Bürger befürchten dann eine höhere Verkehrs- und Lärmbelastung.