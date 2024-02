Lichterkette gegen Ukraine-Krieg

Wegen des Ukraine-Krieges ist am Montagabend in Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim) eine große Solidaritätskundgebung geplant. Die Veranstalter hoffen auf mehr als 500 Teilnehmer. Seit Wochen gehen in Freinsheim regelmäßig montags Bürger aus Protest gegen die sogenannten Spaziergänger. Auf die Straße. Aus aktuellem Anlass planen die Veranstalter heute aber eine Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine und die Politik des russischen Präsidenten Putin. Nach Angaben der Veranstalter sollen die Teilnehmer eine etwa einen Kilometer lange Lichterkette rund um die Stadtmauer der Freinsheimer Altstadt bilden. Die Kundgebung beginnt um 20 Uhr und soll eine halbe Stunde dauern. Bereits Mitte März hatte es eine Solidaritätsveranstaltung wegen des Kriegs in der Ukraine gegeben.