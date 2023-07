Freinsheim ist nicht länger geteilt

Die seit Monaten gesperrte Bahnunterführung im Ortskern von Freinsheim ist wieder offen. Am Vormittag (31.07.) wurde die Baustelle offiziell abgenommen, erklärte die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Unterführung war am 23. Januar gesperrt worden, weil an dem Bauwerk aus dem Jahr 1911 gravierende Mängel festgestellt worden waren. Autofahrer, die vom westlichen Teil Freinsheim in den östlichen wollten und umgekehrt, mussten acht Kilometer Umweg fahren. Fußgänger konnten eine Unterführung wenige hundert Meter entfernt im Bahnhof nutzen. Der Zugverkehr zwischen Freinsheim und Grünstadt war von der Sperrung nicht betroffen. In den vergangenen fünf Wochen ist die Bahnbrücke provisorisch abgestützt worden. Es soll verhindert werden, dass Teile herausbrechen und runterfallen. 2026 soll die Unterführung abgerissen und durch eine neue ersetzt werden. Dann ist Freinsheim wieder mindestes ein halbes Jahr lang in West und Ost geteilt, erklärte die Bahn.