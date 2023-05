Die Maismühle im südpfälzischen Freimersheim soll erweitert werden - um 50 Meter hohe Silos. Dagegen gibt es seit Wochen Proteste. Nun rudert der Gemeinderat zurück - vorerst.

Vor fünf Wochen hatte der Gemeinderat in Freimersheim der grundsätzlichen Erweiterung der Maismühle zugestimmt. Außerdem war beschlossen worden, den sogenannten Vorentwurf für eine Änderung des Bebauungsplans demnächst auszulegen. Das Unternehmen Cornexo, das die Mühle betreibt, will expandieren. Das heißt: mehr und vor allem höhere Silos bauen.

..und so könnte es aussehen, sollte Cornexo ihre Erweiterungspläne umsetzen dürfen. Zumindest befürchtet das die Bügerinitiative, in deren Flyer diese Fotomontage zu finden ist. Bürgerinitiative gegen die geplante Umsetzung des Bebauungsplans

Freimersheim: Vorentwurf für Mühlenerweiterung soll erstmal vom Tisch

Doch nun soll nach Angaben von Ortsbürgermeister Daniel Salm (FWG) dieser Vorentwurf erst einmal vom Tisch. "Das machen wir nicht, weil uns ein formaler Fehler unterlaufen ist oder wir uns zu wenig informiert haben, sondern weil der Gegenwind so stark ist." Die Gemeinde wolle "die Bürger wieder auf einen konstruktiven Verhandlunsgweg zurückbringen."

Starke Anwohnerproteste in Freimersheim

Seit Wochen protestieren Anwohnerinnen und Anwohner gegen die Erweiterungspläne der Maismühle. "Die Gier frisst unser Dorf“, so kritisiert eine Bürgerinitiative die Pläne. Die Menschen befürchten, dass das Ortsbild weiter verschandelt wird und dass ihre Immobilien an Wert verlieren.

Anwohner protestierten Ende März vor der Gemeinderatssitzung gegen die geplante Mühlen-Erweiterung in Freimersheim (Archivbild) SWR

Gemeinderat will aber an Erweiterung festhalten

Eines haben die Bürger in Freimersheim mit ihrem Protest bereits erreicht: dass der Gemeinderat sie stärker beteiligen will. Grundsätzlich, so betont Ortsbürgermeister Salm, will der Gemeinderat die Erweiterung der Maismühle aber genehmigen. Daran halte er fest. Vor einer konkreteren Planung sollen nun aber Einzelgespräche und Gespräche in größerer Runde bis hin zu einer Bürgerversammlung stattfinden. Ob es wirklich so kommt, darüber stimmt der Gemeinderat am 23. Mai ab.

Unternehmen Cornexo droht mit Zukunft der Maismühle

Cornexo, das Unternehmen hinter der Mühle, produziert unter anderem Maismehl, Maisgrieß und glutenfreie Backmischungen. Im vergangenen Jahr hat die Firma damit einen Umsatz von 40 Millionen Euro gemacht. Geschäftsführer Patrick Bindewald schreibt auf Anfrage: "Ich bedauere, dass wir die Gespräche mit der Bürgerinitiative nicht früher angestrebt haben. Wir waren uns des Ausmaßes der Bedenken nicht bewusst." In der kommenden Woche sollen die Gespräche mit der Bürgerinitiative stattfinden, "um Gemeinsamkeiten auszuloten und einen Kompromiss zu finden".

"Langfristig wäre ein Verzicht auf eine Erweiterung das Aus für eine Weiterentwicklung des Mühlenstandorts Freimersheim."

Gleichzeitig macht Cornexo-Geschäftsführer Bindewald auch deutlich: der Bedarf für eine Erweiterung bleibe, "entweder an diesem Standort oder möglicherweise an einem anderen Standort". Und weiter: "Langfristig wäre ein Verzicht auf eine Erweiterung das Aus für eine Weiterentwicklung des Mühlenstandorts Freimersheim."