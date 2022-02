Motorradfahrer stößt bei Freimersheim mit Reh zusammen

per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Reh schwer verletzt worden. Drei Rehe waren vor ihm unvermittelt auf die Straße gelaufen.

Polizei

Der 57-Jährige war am späteren Sonntagnachmittag auf der L507 bei Freimersheim (Landkreis Südliche Weinstraße) unterwegs, als plötzlich die drei Rehe die Straße überquerten, wie die Polizei mitteilte. Demnach konnte der Biker nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr mit seinem Fahrzeug in das hinterste Tier und stürzte. Das Motorrad wurde in den Straßengraben geschleudert.

Fahrer schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt

Zeugen des Unfalls leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Der 57-Jährige war kurzzeitig bewusstlos und es Verdacht auf Gehirnerschütterung. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Das Reh kam bei dem Unfall ums Leben und wurde dem zuständigen Jagdpächter übergeben.

Am Fahrzeug entstand Schaden von rund 6.000 Euro