Der Gemeinderat entscheidet am Dienstagabend über die Erweiterung der Freimersheimer Mühle. Im Ort sorgen die Pläne für Ärger, sogar eine Bürgerinitiative hat sich gegründet.

Die Firma Cornexo betreibt in Freimersheim (Kreis Südliche Weinstraße) eine Maismühle mit mehreren, über 30 Meter hohen Silos. Diese Anlage soll nun erweitert werden um Gebäude und weitere Silos, die an die 50 Meter hoch werden können. Am Dienstagabend entscheidet der Gemeinderat über eine Änderung des Bebauungsplans, die diese Erweiterung ermöglichen soll.

Schon jetzt prägen die Silos das Ortsbild in Freimersheim... SWR

..und so könnte es aussehen, sollte Cornexo ihre Erweiterungspläne umsetzen dürfen. Zumindest befürchtet das die Bügerinitiative, in deren Flyer diese Fotomontage zu finden ist. Bürgerinitiative gegen die geplante Umsetzung des Bebauungsplans

Bürgerinitiative: "Verschandelung des Ortes"

Bei einigen Anwohnern stoßen die Pläne auf Widerstand. "Die Gier frisst unser Dorf" heißt es in einem Flyer einer Bürgerinitiative. Ihre Argumentation: Wenn es um den Bebauungsplan geht, lässt der Gemeinderat Cornexo GmbH alles durchgehen, solange nur die Gewerbesteuereinnahmen steigen. Die Interessen der Bürger – insbesondere der Anwohner – würden hinten angestellt. Vom Erscheinungsbild des Ortes ganz zu schweigen: Cornexo wolle sich "ins Ortsbild fressen".

Das sagt Cornexo

Das Unternehmen bestätigt die Expansionspläne gegenüber dem SWR: Es gehe in erster Linie darum Lagersilos zu errichten. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben in Zukunft über das ganze Jahr ausschließlich Mais aus der Region verarbeiten. Dafür brauche es aber Lagermöglichkeiten. Die maximale Bauhöhe der Silos solle 50 Meter betragen, allerdings könnten Aufzüge, Stege oder Treppenhäuser auch darüber hinausragen. Weil das Betriebsgelände ausdrücklich nicht vergrößert werden soll, ist es Cornexo zufolge notwendig, in die Höhe statt in die Breite zu wachsen.

"Es handelt sich dabei um eine langfristige Planung, die in Etappen in den kommenden 10 Jahren umgesetzt werden soll."

Die Cornexo GmbH produziert unter anderem Maismehl, Maisgrieß und glutenfreie Backmischungen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 78.000 Tonnen Mais verarbeitet und dabei einen Umsatz von 40 Millionen Euro gemacht. Bereits vor rund zehn Jahren gab es Streit um eine damals geplante Erweiterung der Mühle.