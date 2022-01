Freies Impfen in Speyer

In der kommunalen Impfstelle in der Stadthalle Speyer gibt es ab heute bis einschließlich Samstag ein offenes Impfangebot ohne Termin. Möglich sind nach Angaben der Stadt Erst-Zweit- und Boosterimpfungen. Verimpft würden die Vakzine von Biontech und Moderna. Darüberhinaus sei es aber nach wie vor möglich, für einen späteren Zeitpunkt einen Termin auszumachen. Die Stadt weist zudem darauf hin, dass das Schnelltestzentrum des DRK nach wie vor am alten Standort der Impfstelle im ehemaligen Stiftungskrankenhaus besteht und nicht vom Umzug in die Stadthalle betroffen ist.