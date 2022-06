Freier Eintritt ins Historische Museum der Pfalz

Der Besuch des Historischen Museums der Pfalz in Speyer ist ab sofort über den ganzen Sommer kostenlos. Das teilte eine Museumssprecherin mit. Der freie Eintritt gilt bis zum 15. September. Der Besuch des Historischen Museums der Pfalz war wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. Das Museum wolle so den Menschen die Gelegenheit bieten, sich wieder an einen Museumsbesuch zu gewöhnen, so Direktor Alexander Schubert. Zurzeit ist im Historischen Museum der Pfalz unter anderem die Schau „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999“ zu sehen.