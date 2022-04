Welche Freibäder in der Pfalz haben ab wann geöffnet?

Die Temperaturen steigen und viele Freibäder in der Pfalz bereiten sich auf die kommende Badesaison vor. Wo welches Freibad wann in der Vorder- und Südpfalz aufmacht, lesen Sie hier.

Schwimmpark Bellheim

Der Schwimmpark Bellheim (Landkreis Germersheim) startet als eines der ersten Freibäder in die Saison. Geplant ist die Öffnung für den 1. Mai. Wegen Reperaturarbeiten an einem Wasserrohr könnte sie sich allerdings um einige Tage verschieben. Badegäste finden aktuelle Infos hier.

Auch wenn nach derzeitgem Stand viele Corona-Einschränkungen wegfallen, planen die Betreiber das Online-Ticket-System beizubehalten. Die Preise bleiben - wie in den meisten anderen aufgelisteten Bädern - unverändert.

Der Schwimmpark Bellheim Schwimmpark Bellheim

Aquabella Freizeitbad

Auch das Aquabella Freizeitbad in Mutterstadt plant sein Außenbecken am 1. Mai zu öffnen.

Freibad am Willersinnweiher

Im Freibad am Willersinnweiher in Ludwigshafen können Gäste voraussichtlich ab dem 13. Mai baden. Vor Saisonstart wird laut Stadt noch das Planschbecken saniert.

Kalmitbad in Maikammer

Im Kalmitbad in Maikammer beginnt die Badesaison 2022 am 14. Mai.

Freibad Wachenheim

Hier kann ebenfalls ab dem 14. Mai gebadet werden.

Stadionbad Neustadt an der Weinstraße

Auch im Stadionbad in Neustadt an der Weinstraße öffnet das Außenbecken am 14. Mai. In Neustadt baden die Gäste dieses Jahr bei Temperaturen zwischen 25 und 26 Grad – anstatt wie sonst zwischen 26 und 27 Grad. Grund sind die gestiegenen Kosten für Energie.

Waldschwimmbad Kandel

Das Waldschwimmbad Kandel mitten im Landschaftsschutzgebiet Bienwald öffnet am 15. Mai.

Bademaxx Speyer

Das Bademaxx in Speyer plant die Öffnung des Freibades ebenfalls für die zweite Maiwoche.

Das Bademaxx in Speyer. Stadtwerke Speyer GmbH

Hambacher Schwimmbad

Im Hambacher Schwimmbad können Besucher ab dem 26. Mai mit Blick auf das Hambacher Schloss schwimmen.

Freibad Deidesheim

Auch das Freibad Deidesheim öffnet wahrscheinlich irgendwann im Mai. Um den Energieverbrauch nach unten zu drücken, gibt es laut Betreiber Überlegungen, etwas später in die Saison zu starten. Außerdem sollen Besucher darum gebeten werden, nicht allzu lange unter den warmen Duschen zu stehen. Der Betreiber denkt außerdem darüber nach, die Gäste für das Duschen zahlen zu lassen.

Das Freibad Deidesheim Freibad Deidesheim

Freibad am Prießnitzweg in Landau

Das Freibad am Prießnitzweg in Landau macht die Öffnung von der jeweiligen Wetterlage abhängig. Wahrscheinlich startet die Saison auch hier Mitte/ Ende Mai. Die Tickets sind dieses Jahr etwas teurer als 2020. Statt 3 Euro zahlen Besucher 3,50 Euro. Diese Erhöhung hat laut den Betreibern nichts mit den aktuell gestiegenen Energiepreisen zu tun, sondern sei zunächst für die Badesaison 2020 vorgesehen gewesen. Wegen der Zeitfenster-Tickets während Corona habe die Preiserhöhung jedoch nicht umgesetzt werden können.

Cabriobad CabaLela Leiningerland

Das Cabriobad in Grünstadt öffnet zwischen Mai und Juni.