Was sind die Forderungen der Frauen zum Weltfrauentag? Wir haben bei ganz unterschiedlichen Frauen in der Pfalz nachgefragt - einem Playmate, der Speyerer Rathauschefin, einer Forscherin, einer Sportmanagerin, Transfrau oder einer Mama-Bloggerin.

Zum Internationalen Frauentag 2021 wollten wir von ganz unterschiedlichen Frauen aus der Pfalz wissen: Was sind ihre Forderungen an die Politik sind? Wie weit ist die Gleichberechtigung in Deutschland? Und was sind ihre persönlichen Wünsche? Hier sind die Antworten:

Carmen Bartholomä, Bloggerin "Die Pfalz-Mama", Neustadt

Carmen Bartholomä, Bloggerin "Pfalz-Mama" aus Neustadt privat

"Ich bin Mama und das richtig gerne. Ich arbeite aber auch richtig gerne. In der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern ist noch Luft nach oben. Frauen bekommen weniger Geld in gleichen Jobs, Frauen arbeiten mehr in Teilzeit, Frauen haben mehr Einkommensausfälle und deswegen weniger Rente. Ich wünsche mir eine verlängerte bezahlte Elternzeit - für Mama und Papa. Damit niemand in die Teilzeitfall tappen muss oder die Kinder ganztags auswärts betreut werden müssen. Der Weltfrauentag ist wichtig, um zu sensibilisieren, wie wichtig und wertvoll die Arbeit der 'Familienmanager' ist."

Stefanie Seiler (37), Oberbürgermeisterin von Speyer

Die Oberbürgermeisterin von Speyer, Stefanie Seiler (SPD) Stadt Speyer

"Die Pandemie hat gezeigt, dass wir auf dem Weg zur Gleichberechtigung noch Einiges vor uns haben. Ein Großteil der Beschäftigten in der Pflege, in Krankenhäusern, Supermärkten oder im Erziehungsbereich, ist weiblich. Diese Frauen sind die Heldinnen der Corona-Krise, was sich leider oft nicht in finanzieller Anerkennung niederschlägt. Gleichberechtigung heißt auch, Berufe, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden, endlich angemessen zu bezahlen."

Kaycee Hesse (21), Klimaschutzaktivistin aus Landau

Umweltschutzaktivistin Kaycee Hesse aus Landau SWR

"Mir als Trans-Frau ist es wichtig, dass generelle Ungleichheiten und Diskriminierungen geschlechtsunabhängig aus der Welt geschafft werden. Daher ist es zum Frauentag wichtig, anzuerkennen, dass sich etwas tut, aber, dass sich noch nicht genug tut, um eine durchgängige Gleichberechtigung aller Menschen in Deutschland zu ermöglichen. Gerade in der Politik haben wir zum Beispiel vor allem in den konservativeren Parteien immer noch einen sehr hohen männlich gelesenen Anteil. "Frauenqouten" und Quotenregelungen für alle Minderheitengruppen sollten daher endlich in allen politischen Gremien etabliert werden."

Julia Römmelt (26), Playmate und Influencerin aus Speyer

Julia Römmelt, Playmate und Influencerin aus Speyer Julia Römmelt

"Wir Frauen müssen uns mehr trauen! Nach wie vor sind wir Frauen weltweit stark benachteiligt. Wir müssen uns mehr für unsere Rechte einsetzen. Frauen nach einem sexuellen Übergriff nach ihrer Kleidung zu fragen, ist heutzutage ein absolutes No-Go! Ein kurzer Rock ist noch lange keine Einladung! Frauen sollten in Ihrer Vielfalt leben dürfen, wie Sie es möchten! Egal ob Bikini, nackt oder mit Kopftuch - wir Frauen sollten genau das machen können, was uns glücklich macht, ohne verurteilt zu werden!"

Prof. Melanie Steffens (51), Sozialpsychologin, Uni Koblenz-Landau

Prof. Melanie Steffens Uni Koblenz-Landau, Leiterin des Bereiches Sozial- Umwelt- und Wirtschaftspsychologie. 300

"Ich bin eine starke Verfechterin von Frauenquoten! Das ist auch ein wichtiger Aspekt aus der Forschung: Wenn Sie einen bestimmten Anteil von Frauen in der Gruppe haben, zum Beispiel in einem Vorstand oder in einem anderen Führungsgremium, dann ändern sich auch bestimmte Verhaltensweisen und Standards. Dann wird sozusagen ein "maskulines" Geschäftsklima zu einem Geschäftsklima, in dem sich Frauen und Männer wohler fühlen, indem so typische Verhaltensweisen von Frauen und Männern geschätzt werden. "

Lisa Heßler (31), Geschäftsführerin, Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen

Lisa Hessler von den Eulen Ludwigshafen, Geschäftsführerin TSG Ludwigshafen-Friesenheim / Bundesliga-Handball GmbH

„Ich bin dankbar dafür, dass ich in meinem beruflichen Umfeld großes Vertrauen genieße und bis dato nur selten das Gefühl hatte, mich eher behaupten zu müssen. Diese Situationen habe ich dann für mich als Challenge wahr- und angenommen und ganz bewusst mit dem Vorurteil, aber gleichzeitig auch den Stärken der Frau konfrontiert. Gleichberechtigung ist für mich dann erreicht, wenn es keine Überraschung mehr ist, dass eine Frau in bestimmter Position arbeitet, sondern nach Kompetenz bewertet wird."

Gloria Morena (34), Aktivistin gegen Gewalt, Podcast "Mehrwert Frau"

Gloria Morena, früher Gewaltopfer, heute Aktivistin aus Speyer Gloria Morena

"Mein persönliches Engagement gilt der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Da muss sich leider noch sehr viel ändern. Deutschland hat sich mit der Unterzeichnung der Istanbul-Konvention dazu verpflichtet, Gewalt an Mädchen und Frauen aktiv zu bekämpfen. 2019 sind in Deutschland 115.000 Frauen von ihren gewalttätigen Männern geschlagen oder misshandelt worden und das ist nur eine Dunkelziffer. Man sollte meinen, in Deutschland würde Frauen die von Gewalt betroffen sind, ausreichend Schutz geboten. Aber für diese Frauen, die dringend Schutz gebraucht hätten, gab es gerade einmal 7.000 Plätze in Frauenhäusern. Ich persönlich wünsche mir, das in der Zukunft jede Frau, die Hilfe benötigt, weil sie Angst um ihr Leben hat, diese auch immer bekommen kann."

Eva-Maria Uebel (53), Vorsitzende des Frauenhauses Ludwigshafen

Eva-Maria Uebel vom Frauenhaus Ludwigshafen Frauenhaus Ludwigshafen

"Für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder muss sich jedenfalls noch viel ändern: Durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation deutlich verschlimmert. Ein Teufelskreis! Wir haben immer mehr Anfragen, als freie Plätze. Durch die aktuellen Umstände wie Kurzarbeit, Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren, wird die Hürde für die betroffenen Frauen, sich Hilfe suchen zu können, aber noch einmal höher."