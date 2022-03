Aktionen in der Pfalz zum Internationalen Frauentag

Die Stadt Ludwigshafen anlässlich des internationalen Frauentags am Vormittag in einer symbolischen Aktion eine „Rote Bank“ einweihen. Interessierte können sich auf dieser Bank von einem Künstler fotografieren lassen, als ein öffentlich sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Die Fotos sollen anschließend auf der Internetseite der Stadt Ludwigshafen veröffentlicht werden. Die Stadt Speyer hat bereits gestern Abend eine Frauentags-Woche gestartet, mit Vorträgen, Lesungen und online-Filmprogramm. In Landau veranstaltet die Gleichstellungsstelle heute einen interaktiven Workshop zum Thema Gleichberechtigung. Der Zonta-Club Speyer/Germersheim sammelt ab 11 Uhr heute Vormittag auf dem Marktplatz in Germersheim Spenden für Frauen und Kinder in der Ukraine.