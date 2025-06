Conny Bauditz vom Frauenhaus Ludwigshafen zur häuslichen Gewalt im Alter

per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Frankenthal muss sich ein 80-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung gegenüber seiner ehemaligen 72-jährigen Lebensgefährtin verantworten. Er soll sie mehrfach geschlagen haben. Die 72-Jährige ist nun in einem Frauenhaus untergebracht. Laut dem Ludwigshafener Frauenhaus ist häusliche Gewalt im Seniorenalter keine Seltenheit. Das Thema sei aber noch einmal mehr schambesetzt als bei Frauen in jüngeren Jahren, so Conny Bauditz, Sozialpädagogin im Frauenhaus Ludwigshafen.