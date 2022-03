Frauen-Weltgebetstag: Viele Veranstaltungen in der Pfalz

In vielen Kirchengemeinden in der Vorder- und Südpfalz gibt es am Freitagabend Veranstaltungen zum Weltgebetstag der Frauen. Die Gottesdienste wurden sowohl von katholischen als auch evangelischen Gemeinden geplant. Nach Angaben der evangelischen Landeskirche in Speyer wird es über 120 Veranstaltungen in der Pfalz geben. Von Bobenheim-Roxheim im Norden bis nach Bad Bergzabern im Süden. Dabei steht jedes Jahr ein anderes Land im Mittelpunkt. In diesem Jahr wurde der Weltgebetstag von Frauen aus England, Wales und Nordirland vorbereitet. Er steht unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung!“. Wie ein Sprecher der Landeskirche mitteilte, wird dieser Länderschwerpunkt trotz des Kriegs in der Ukraine beibehalten. Es sei aber noch ein besonderes Friedensgebet für die Ukraine hinzugefügt worden. Viele Gottesdienste finden in Präsenz statt, andere wie beispielsweise in Altrip bieten auch eine Live-Übertragung im Internet.