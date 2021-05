Eine 18-Jährige hat sich in der Nacht zum Samstag bei einer Wandertour im Lambrechter Tal im Pfälzerwald verlaufen. Die Polizei teilte am Sonntag mit, sie sei am Freitagabend um 23:40 Uhr durch die Eltern der jungen Frau benachrichtigt worden. Sämtliche durch die 18-Jährige übermittelte Standorte seinen daraufhin von Beamten überprüft worden. Letztlich habe man die Frau nach einer fast sechsstündigen Suche in einem Waldstück oberhalb von Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) gefunden. Sie sei wegen Regens und niedriger Temperaturen unterkühlt gewesen und habe medizinisch versorgt werden müssen.