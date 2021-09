per Mail teilen

Eine stark betrunkene Frau hat in der vergangenen Nacht in einer Tankstelle in Neustadt für Unruhe gesorgt. Der 48-Jährigen war dort wegen ihres Zustands kein Alkohol verkauft worden. Weil sie sich weigerte, das Areal zu verlassen, wurde die Polizei alarmiert. Als sie dann immer noch nicht gehen wollte, wurde sie festgenommen. Laut Polizei Neustadt wurde bei einem Atemalkoholtest ein Wert von 4,99 Promille gemessen.