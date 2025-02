Bei einem Verkehrsunfall auf der B271 bei Kirchheim an der Weinstraße (Kreis Bad Dürkheim) ist am Donnerstagmorgen eine 84-jährige Frau gestorben. Drei weitere Senioren wurden verletzt. Zwei Autos stießen zusammen.

Die Autos stießen auf der B271 bei Kirchheim gegen 8:40 Uhr zusammen. Die Seniorin wollte laut Polizei und Staatsanwaltschaft bei Kirchheim Süd auf die Bundesstraße auffahren und übersah dabei das Auto einer 75-Jährigen. Die 75-Jährige hatte Vorfahrt und konnte nicht mehr bremsen. Sie prallte seitlich in das Auto der 84-Jährigen.

Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Durch den Unfall wurde auch ihr Beifahrer schwer verletzt, ebenso auch die beiden älteren Insassen im anderen Auto. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, teilte ein Polizeisprecher mit.

Tödlicher Unfall auf der B271 bei Kirchheim an der Weinstraße (Kreis Bad Dürkheim)

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

An beiden Autos entstand Totalschaden. Laut Polizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. Der Schaden wird auf 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt. Die B271 war an der Unfallstelle bis in den Nachmittag gut vier Stunden lang voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.