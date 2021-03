Im Revisionsprozess um einen tödlichen Messerstich in den Oberschenkel hat die Angeklagte am Frankenthaler Landgericht bekräftigt, wie sehr sie die Tat bedauert. Sie wurde zu drei Jahren Haft verurteilt.

in einem ersten Verfahren im November 2019 war die Frau zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Dieses Urteil wurde vom Bundesgerichtshof aber gekippt. Im jetzigen Verfahren waren sich Richter, Verteidigung und Staatsanwaltschaft einig, die Revisionsverhandlung gleich am ersten Prozesstag zu Ende zu bringen. Am Sachverhalt ändere sich nichts, nur bei der Bemessung des Strafmaßes, hieß es.

Verteidigung konnte Gefängnis vermeiden

Nach Angaben des Verteidigers besteht jetzt mit dem nur etwas geringeren Strafmaß die Chance, dass die Frau nicht wieder ins Gefängnis muss. Sie hatte bereits 19 Monate in Untersuchungshaft gesessen. Der Rest der Strafe könne womöglich auf Bewährung erlassen werden. Das entscheide sich aber erst in einem Monat.

Die Angeklagte ist ohnehin seit einem Revisionsbeschluss im August 2020 auf freiem Fuß. Vor Gericht gab sie an, dass sie psychisch und gesundheitlich darunter leide, dass sie möglicherweise noch einmal ins Gefängnis muss. Sie leide unter Atemnot und Herzrasen.

Tatablauf: Viel Alkohol und ein eskalierender Streit

Am Abend vom 30. März 2019 hatten die Angeklagte, ihr Lebensgefährte und ein paar Freunde gefeiert - erst in der Wohnung der Frau, später in einer Bar. Dabei hatten die Frau und ihr Lebensgefährte getrunken und auch Drogen genommen - hauptsächlich Amphetamine. Es war zu Eifersuchtsszenen gekommen, weil die Frau mit anderen Männern getanzt hatte. Sie ging früher nach Hause. Der Lebensgefährte weckte sie frühmorgens um 6 Uhr, indem er mit der Faust gegen die Wohnungstür hämmerte.

Die Angeklagte im Gerichtssaal SWR

Streit endet mit tödlichem Messerstich

Wie es in dem Gerichtsbericht weiter heißt, kam es zum Streit, in dem erst das spätere Opfer ein Messer griff und seine Partnerin verletzte. Ihr sei es gelungen, ihn zu entwaffnen, an die Küchenspüle zu flüchten und sich dort selbst ein knapp 20 Zentimeter langes Küchenmesser zu schnappen. Dieses habe sie ihm dann in den Oberschenkel gerammt und dabei eine Hauptschlagader durchtrennt. Der Mann sei binnen Minuten verblutet.

Gericht Frankenthal habe Tat zuerst nicht richtig gewertet

Diesen Messerangriff hatte die Kammer im ersten Prozess als "erhebliche Gewalt" eingestuft - zu Unrecht, urteilte der Bundesgerichtshof. Damit sei zu wenig gewürdigt worden, dass die Frau zuvor selbst angegriffen worden war.

Mutter des Messer-Opfers empfindet Strafe zu mild

Die Mutter des verstorbenen Opfers war als Nebenklägerin aufgetreten. Ihr Anwalt sagte dem SWR, dass schon das erste Urteil aus ihrer Sicht sehr milde ausgefallen sei. Dass es jetzt nochmal heruntergesetzt worden sei, sei bedauerlich - vor allem, weil die Frau sich zwar im Gerichtssaal entschuldigt habe, aber noch nie ein Wort des Bedauerns der Mutter gegenüber geäußert habe.