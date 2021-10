per Mail teilen

In Obrigheim in der Pfalz hat ein 70-jähriger Mann am Samstagnachmittag die Polizei gerufen, weil seine 60-jährige Frau betrunken und aggressiv sei. Wie die Polizei mitteilte war die Frau betrunken und bespuckte und beleidigte ihren Mann im Beisein der Beamten. Die Polizisten nahmen sie mit auf die Polizeiwache, wo sie sich wieder beruhigte. Den Abend verbrachte das Paar dann wieder auf eigenen Wunsch zu Hause.