per Mail teilen

Eine unbekannte Frau hat in Ludwigshafen erst Taxi-Fahrgeld geprellt und dann auch noch den Fahrer zu Boden geschlagen. Die Taxifahrt hatte laut Polizei am Rathausplatz begonnen. Der Taxi- Fahrer habe nach nur wenigen Minuten Fahrzeit im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße kurz angehalten. Wie die Polizei berichtet, nutzte die Frau diesen Moment, stieg aus dem Fahrzeug aus und rannte davon. Der Taxifahrer verfolgte sie und konnte die Frau schließlich festhalten. Diese schlug dann aber mehrmals auf den 68-Jährigen ein, bis er auf dem Boden lag. Anschließend setzte sie ihre Flucht in der Ludwigshafener Innenstadt fort. Der 68-Jährige Taxifahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.