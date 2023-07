Ein junger Saisonarbeiter aus Rumänien ist vom Landgericht Frankenthal wegen Totschlags zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Warum der 23-Jährige seine Freundin mit 50 Messerstichen tötete, blieb bis zum Schluss unklar.

"Wir wissen nichts über die Beziehung. Wir wissen nicht, ob es vorher Streit gab. Wir wissen gar nichts", sagte die Vorsitzende Richterin. Der Angeklagte hatte bis zum Schluss eisern zu den Gründen für die Bluttat geschwiegen. Das Gericht sah es dennoch als erwiesen an, dass der Mann seine Lebensgefährtin am 18. November 2022 in einer Ferienwohnung in Speyer durch 50 Messerstiche tötete. Das hatte der 23-jährige Saisonarbeiter auch gestanden. Zum Motiv aber schwieg er im Prozess.

Laut Gericht blieben daher viele Fragen unbeantwortet. "Es ist das gute Recht eines Angeklagten, sich schweigend zu verteidigen. Wir haben uns ein Bild anhand der Indizien gemacht. Aber dieses Bild hat viele Löcher", so die Richterin.

War Mann vermindert schuldfähig?

Laut Gericht ist davon auszugehen, dass der 23-jährige Mann zur Tatzeit vermindert schuldfähig war und im Affekt gehandelt hat, als er auf seine gleichaltrige Lebensgefährtin einstach. Dass der Mann psychisch krank und damit schuldunfähig ist, schloss die Kammer aber aus.

Mit dem Urteil folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft, die sechs Jahre Haft wegen Totschlags für den Mann gefordert hatte. Dagegen hatte die Verteidigerin für ihren Mandanten auf eine dreijährige Haftstrafe plädiert. Die Begründung: Sie gehe davon aus, dass der Mann unter einer tiefen Bewusstseinsstörung leide.

Richterin: War Streit um die zwei Kinder ein Motiv?

Die Richterin brachte am Ende dann doch ein mögliches Tatmotiv ins Spiel: Ging es um einen Streit um die beiden gemeinsamen Söhne, die beim Opa, dem Vater des Opfers, gelebt haben? Aber auch das seien nur Vermutungen. Das Paar war im November von Rumänien nach Speyer gekommen. Dort hatte beide für einen Schaustellerbetrieb auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet.

Das Gericht hätte gerne Klarheit darüber gehabt, warum der 23-Jährige mit so großer Wucht und so oft auf seine Partnerin eingestochen hatte, dass zwei Messerklingen hintereinander abbrachen. Und warum er danach versuchte, sich selbst mit einem Messer das Leben zu nehmen, sich mit "enormer Hartnäckigkeit", so das Gericht, in Hals und Herz stach. Zeugen hatten den Angeklagten zuvor als "lieben, netten Kerl“ beschrieben. Er hat keinerlei Vorstrafen - weder in Rumänien noch in Deutschland.

Frankenthal: Richterin appellierte eindringlich an Angeklagten

Die Richterin hatte am Freitag nochmals einen letzten Versuch unternommen, den Angeklagten zu einer Aussage zu bewegen. "Es ist selten, dass ich in einem Prozess zu diesem Zeitpunkt den Angeklagten persönlich anspreche", sagte sie. "Es wäre sinnvoll, wenn Sie sagen, was passiert ist. Das könnte sehr zu Ihren Gunsten sein." Doch auf die nachdrücklichen und wiederholten Fragen der Vorsitzenden antwortete dem junge Mann nur auf rumänisch mit "Nein" und "Ich weiß nicht". Dabei saß er da mit dem Kopf auf die Brust gesenkt und murmelte vor sich hin.

Vater übergibt Sohn nach Urteilsverkündung eine Bibel

Auch der Vater des jungen Mannes war am Freitag unter den Zuschauern im Landgericht Frankenthal. Nach der Urteilsverkündung umarmte und küsste er seinen Sohn unter Tränen. Außerdem wollte er ihm eine Bibel übergeben. Das Buch wurde auf Anweisung des Gerichts zuerst genau untersucht. Danach wurde entschieden, dass der junge Mann es ins Gefängnis mitnehmen darf.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.