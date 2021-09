Frau klaut Wäsche anderer Leute

Eine unbekannte Frau hat in einem Waschsalon in Ludwigshafen-Süd die Wäsche von anderen Kunden geklaut. Nach Angaben der Polizei hat die Frau am Mittwoch-Nachmittag aus mehreren Waschmaschinen und Trocknern die Wäsche entnommen. Anschließend habe sie diese sortiert, einige Kleidungsstücke in mitgebrachten Taschen verpackt und dann den Salon verlassen. Opfer wurde unter anderem ein Mann, der während des Waschgangs zeitweise den Salon verließ. Als er zurückgekehrte, waren seine Kleidungsstücke verschwunden, so die Polizei.