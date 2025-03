In Edenkoben in der Südpfalz ist am Montag ein Auto in eine Hauswand gekracht. Der Unfall ist passiert, als eine Frau vor ihrem Haus parken wollte. Dabei ist sie laut Polizei versehentlich gegen die Wand gefahren.

Der Aufprall war so stark, dass die Wand auf einer Breite von einem Meter durchbrochen wurde, schreibt die Polizei. Dabei wurde die Frau leicht an der Hand verletzt. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sicherten das Haus ab. Ein Statiker muss es jetzt auf seine Standsicherheit prüfen. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Gebäude auf rund 50.000 Euro. Der restliche Teil des Gebäudes ist weiterhin bewohnbar. Das Auto ist ein Totalschaden.