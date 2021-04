Ostereier in Serienproduktion? Kein Problem für Jan Eichner. Der Schüler des Karolinen-Gymnasiums in Frankenthal hat eine Maschine erfunden, mit der man diese nicht mehr selbst anmalen muss.

"Wir haben früher immer mit meiner Familie zusammen Ostereier bemalt. Noch ganz klassisch mit dem Pinsel", sagt Jan Eichner. Dann entdeckte der 17-Jährige aber bei YouTube ein Video mit einem sogenannten Eggbot, einem Roboter, der Eier automatisch bemalen kann. Sein Ergeiz war geweckt. Er baute den Eggbot nach und verbesserte ihn.

Ein Roboter so groß wie ein Fußball

Eichners Eggbot besteht aus weißem Kunststoff und ist etwa so groß wie ein Fußball. Er hat einen kleinen künstlichen Arm, der einen Stift bewegt. Was die Maschine auf die Eier malen soll, kann der Zwölftklässler am Computer einstellen.

"Ich habe schon alles Mögliche drauf gemalt. Von einfachen Mustern über Smileys bis hin zum Gesicht meiner Cousine", sagt der 17-Jährige. Er habe in einem Jahr "schon mehrere hundert Eier" mit dem Eggbot bedruckt. Jan Eichner, Erfinder des Eggbots

Egal wie viele Eier oder Zeit er für den Eggbot brauchte, seine Eltern hätten ihn immer unterstützt, sagt Eichner. Sie hätten ihn bei der Arbeit nie unterbrochen. Hilfe bei der Entwicklung bekam der 17-Jährige auch von seinen Lehrern Susanne Weißmann und Bruno Hoffmann. Denn der Eggbot war ein Schulprojekt - auch wenn der junge Erfinder hauptsächlich zu Hause daran gearbeitet hat. "Als Jan mit der Idee für diese Arbeit auf mich zukam, dachte ich: 'Ich habe keine Ahnung, wie ich das umsetzen würde. Aber: Mach mal, du kriegst das auf jeden Fall hin'", sagt Hoffmann, der Physik und Informatik unterrichtet. Den meisten Spaß habe es ihm gemacht, zu sehen, welche Fortschritte sein Schüler machte.

Eichner nimmt mit Eggbot bei "Jugend forscht" teil

Ende Februar nahm Eichner dann beim Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" in Koblenz teil. Er trat mit seinem Eggbot im Fachgebiet "Mathematik/Informatik" an. Wegen der Corona-Pandemie lief auch beim Wettbewerb alles anders ab als sonst. Nur fünf Minuten habe er gehabt, um seine Zeichenmaschine per Videokonferenz vorzustellen. Danach musste er Fragen der Jury beantworten. Als er Stunden später erfahren habe, dass er den zweiten Platz belegt hatte, sei er allein in seinem Zimmer gewesen. Trotz der widrigen Umstände habe er sich "sehr gefreut", sagt Eichner. "Der zweite Platz ist eine Anerkennung dafür, dass meine Arbeit gut war und dass sich Leute auch darüber freuen."

Alle wollen ihr Ei mit dem Eggbot bedrucken lassen

Besonders mit Letzterem hat der junge Forscher recht. Denn kurz vor Ostern ist Eichners Zeichenmaschine gefragt. Jeder, der ihn kennt, will ein Ei mit einem bestimmten Motiv haben. Da sei es gut, dass der Eggbot nicht nur präzise, sondern auch so schnell sei, sagt Eichner. Nur zwei Minuten braucht die Maschine pro Ei. Trotzdem wolle seine Familie die Eier auch in diesem Jahr wieder mit dem Pinsel bemalen.