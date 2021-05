per Mail teilen

Die Stadt Frankenthal prüft, ob sie eine Satzung auf den Weg bringt, die das Zweckentfremden von Wohnraum verbietet. In sogenannten Monteurwohnungen sind oft zu viele Menschen untergebracht und stört die Anwohner.

Die Stadt reagiert mit dem geplanten Verbot auf einen Antrag der SPD-Stadtratsfraktion. Nach Meinung der SPD im Frankenthaler Stadtrat wird immer mehr Wohnraum in der Stadt an Leih- und Zeitarbeiter vermietet. Das will die Fraktion künftig verhindern.

Wenn fünf Männer sich in Monteurswohnung ein Zimmer teilen müssen

Nach Angaben von Jesko Piana der Freien Wählern sei in Frankenthal eine Wohnungsnot zu erwarten, weil immer mehr Immobilien von Firmen für Leiharbeiter angemietet würden. Das betreffe auch Handwerker, die Aufträge vor Ort erledigen und nur kurz in der Stadt wohnen, reisende Monteure also.

In diesen Wohnungen würden sich oft drei bis fünf Männer ein Zimmer teilen zu überteuerten Preisen. Um die Immobilien herum gäbe es Probleme mit Müll und Lärm. Im Moment seien so beengte Verhältnisse noch weniger zu dulden, da somit die Ansteckungsgefahr für Corona erhöht sei. In Ludwigshafen gibt es viele ähnliche Probleme:

Amazon-Lieferanten parken im Feierabend Gehwege zu

Gerhard Bruder, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat erklärt, dass es beispielsweise im Stadtteil Flomersheim augenscheinliche Problem mit den Kurierfahrern von Amazon gebe. Deren Liefer-Kleinbusse würden Gehwege Gehwege zuparken. Zudem seien die Leiharbeiter unmenschlich untergebracht. In Ludwigshafen wurde in einem ähnlichen Fall eine Abstellkammer als Zimmer vermietet.

Das Verbot könnte Firmen die Augen öffnen

Der Antrag auf eine Satzung, so hofft Piana von den Freien Wählern, soll den umliegenden Firmen die Augen öffnen und warnen, dass sich um diese Monteure oder Gastarbeiter gekümmert werden müsse. Es würde für Frankenthal zudem schwierig, wenn sie als einziger Ort in der Rhein-Neckar-Region ohne so ein Verbot blieben. Dann würden die Firmen eben vermehrt in Frankenthal Wohnungen anmieten.

Stadt holt Erfahrungsberichte von anderen Kommunen ein

Bislang hatte die Stadtverwaltung Frankenthal erklärt, dass diese Angelegenheit Sache des Zolls und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sei. Die Stadt will sich nun aber selbst darum kümmern und mit anderen Kommunen austauschen, die solch eine Satzung schon auf den Weg gebracht haben. In Ludwigshafen laufen beispielsweise über 50 Verfahren gegen zweckentfremdete Wohnungen, immer wieder werden neue entdeckt.