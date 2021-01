per Mail teilen

Vor dem Landgericht Frankenthal müssen sich seit Montag vier Männer wegen Drogenhandels verantworten. Laut Staatsanwaltschaft sollen drei der vier Angeklagten als Bande agiert haben, was zu einem höheren Strafmaß führen kann. Sie sollen unter anderem dem vierten Angeklagten Marihuana verkauft haben. Der wiederum soll mit den Drogen in Lambrecht, Haßloch und Edenkoben gedealt haben. Ein Teil der Gruppe befindet sich bereits in Untersuchungshaft.