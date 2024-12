Der Stadtrat in Frankenthal entscheidet bei seiner Sitzung heute Vormittag unter anderem darüber, ob die Stadt bei größeren Neubauprojekten jetzt zwei Jahre keine Mindestmenge an Sozialwohnungen mehr fordern soll. Bisher müssen Bauherren knapp ein Drittel der Wohnungen als Sozialwohnungen planen. SWR-Reporterin Nancy Lau, warum soll diese Quote jetzt ausgesetzt werden?