Tödlicher Unfall auf der B9

Am Freitagabend ist ein Mann auf der B9 bei Frankenthal von einem Auto erfasst und getötet worden. Warum er an Heiligabend zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs war und wieso er von dem Wagen des 68-jährigen Fahrers erfasst wurde, ist zunächst noch unklar, wie die Polizei in Frankenthal am Samstag mitteilte. Der Mann starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang aufklären, die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.