per Mail teilen

Die Stadt Frankenthal und der Kreis Germersheim lockern ab Donnerstag ihre Corona-Auflagen - dort liegt der Corona-Inzidenz-Wert an fünf Tagen in Folge unter 100. Jetzt dürfen sich dort auch wieder mehr Personen treffen.

Der Kreis Germersheim hatte am Dienstag einen Inzidenzwert von 92,2, Frankenthal von 55,4. Damit tritt die sogenannten Corona-Notbremse ab Christi Himmelfahrt außer Kraft.

Ausgangssperre wird aufgehoben

Das bedeutet, dass die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben wird. Auch die Kontaktbeschränkungen werden gelockert – statt nur ein Haushalt plus eine Person, dürfen sich dann 5 Personen aus zwei Haushalten treffen. Körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik und Tätowierungen dürfen wieder mit negativem Schnelltest stattfinden und die Außengastronomie darf öffnen.

Fußgängerzone von Frankenthal SWR

In Frankenthal bleibt zudem die Maskenpflicht in der Innenstadt vorerst weiter bestehen. Nach Angaben einer Sprecherin will die Stadt erstmal abwarten, ob die niedrige Inzidenz von Dauer ist. Damit wolle die Stadtverwaltung vermeiden, dass sie Lockerungen kurze Zeit später wieder zurücknehmen müssen.

Bundesnotbremse außer Kraft

Mit dem Außerkrafttreten der Bundesnotbremse gilt in beiden Kreisen ab Donnerstag wieder die rheinland-pfälzische Landesverordnung. Im Kreis Bad Dürkheim gilt diese bereits seit vergangenen Samstag.

Landesregierung beschließt weitere Öffnungsschritte

Mit Beschluss von Dienstag hat die rheinland-pfälzische Landesregierung weitere Öffnungsschritte beschlossen. Demnach dürfen in allen Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Bundesnotbremse nicht gilt, Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze mit Einschränkungen ab Mittwoch wieder öffnen.