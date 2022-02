Reichsbürger verteilen offenbar Flugblätter

Unbekannte, die offenbar zur Reichsbürgerszene gehören, haben in Frankenthal anonyme Flugblätter in Briefkästen eingeworfen und an Bushaltestellen angebracht. Das teilen sowohl die Polizei als auch das Frankenthaler Bündnis gegen Rechts mit. Die Flugblätter leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und fordern konkret dazu auf, sich den Corona-Maßnahmen zu widersetzen. Nach Einschätzung des DGB-Rechtsextremismusexperten Rüdiger Stein trägt die Corona-Pandemie maßgeblich dazu bei, dass die Reichsbürgerbewegung immer mehr Anhänger findet. Denn diese sind der Überzeugung: wer die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht anerkennt, der muss sich auch nicht an Corona-Maßnahmen halten. Nach Angaben der Polizei würden seit Beginn der Corona-Pandemie in der gesamten Vorder- und Südpfalz immer wieder derartige Flugblätter auftauchen. Da die Inhalte jedoch in den meisten Fällen nicht strafbar sind, wird in der Regel nicht weiter ermittelt.