Die Stadt Frankenthal hat zur Zeit die landesweit höchste Inzidenz bei den Coronazahlen. Sie liegt bei knapp 64. Seit mehr als drei Tagen ist die Inzidenz höher als 35, was eigentlich zu einer Verschärfung der Corona-Maßnahmen führen würde. Diese greifen aber in Frankenthal nicht, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung. So gebe es keine Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 oder im Freien mit mehr als 500 Personen, die verboten werden müssten. Auch die Maskenpflicht an Schulen greife nicht, weil Sommerferien sind und die Sommerschule erst kommende Woche startet. Zum Vergleich: Die Stadt Speyer hat mit 9,9 den niedrigsten Inzidenzwert in der Vorder- und Südpfalz.