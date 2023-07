In Frankenthal wird seit Jahren über Neubaupläne am Jakobsplatz gestritten. Ein Investor wollte dort dicht und hoch bauen. Am Mittwoch stimmt der Stadtrat über eine abgespeckte Variante ab.

Eine mehr als 4.000 Quadratmeter große Fläche schlummert in der Kernstadt von Frankenthal vor sich hin. Am Jakobsplatz inmitten des Wohngebiets "Pilgerpfad" ist nicht mehr viel los. Nur ein paar Kunden verlieren sich dort noch im übrig gebliebenen Lebensmittel-Supermarkt, einer "Edeka"-Filiale. Seit Jahren umstritten: Im Frankenthaler Stadtteil Pilgerpfad will ein Investor neue Hochhäuser und einen großen Supermarkt bauen. Bürgerinitiative Frankenthal Jakobsplatz Der Besitzer der Immobilie schlug 2019 vor, zwei Hochhäuser zu bauen, eines mit acht Stockwerken und eines mit 22 Etagen. Allerdings: im betroffenen Wohngebiet Pilgerpfad stehen bereits zahlreiche Hochhäuser. Widerstand der Frankenthaler führt zu "Bürgerdialog" Deshalb gab es Widerstand gegen die Pläne. Eine Bürgerinitiative gründete sich. Die Frankenthaler Stadtverwaltung reagierte auf den Protest und startete ein Bürgerbeteiligungsverfahren. Seit Juli 2020 gab es drei Bürgerdialoge und jeder konnte sich an der Diskussion um den Jakobsplatz auf der Internetseite der Stadt beteiligen. Wissenschaftler macht "sozialverträglichen" Vorschlag 2021 gab die Stadt einem Heidelberger Professor den Auftrag für eine "Sozialverträglichkeitsstudie", die den Plan des Investors und das Umfeld des Wohngebiets unter die Lupe nehmen sollte. Sein Vorschlag für das Wohnviertel: den alten Lebensmittelmarkt abreißen, möglichst wenig neue Wohnbebauung und wenn, dann maximal 15 Meter hoch. Außerdem regte der Professor unter anderem an, einen Stadtteil- und Bürgerverein zu gründen, um etwas gegen die Anonymität des Wohnquartiers zu tun - denn dort leben immerhin ein Fünftel aller Frankenthaler. Stadt Frankenthal weicht von Empfehlungen des Professors ab Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch über eine Variante, die sich in einigen Punkten von den Vorschlägen des Wissenschaftlers unterscheidet. Die Wohnfläche von 4.300 Quadratmetern und 72 Wohneinheiten fällt erheblich größer aus als das Gutachten empfiehlt. Auch für den neuen Supermarkt vergrößert sich die Verkaufsfläche auf bis zu 1.400 Quadratmeter. Zusdem sollen sich kleinere Geschäfte und Dienstleister, wie zum Beispiel Ärzte ansiedeln. Die Bebauung soll bis zu 18 Meter hoch werden. Bürgerinitiative befürchtet weiterhin ein "Ghetto" Weiterhin sieht der Entwurf jeweils ein Lärm- und Verkehrsgutachten vor. Altlasten, der Artenschutz und die Entwässerung müssten ebenfalls geprüft werden. Die Kosten für diese Untersuchungen müsse der Investor tragen. Die Bürgerinitiative "Frankenthal-Jakobsplatz" lehnt diesen Plan weiterhin ab. Sie befürchtet eine weitere Verdichtung des Viertels und will ein "Getto" am Jakobsplatz verhindern. Die Initiative hätte eine andere Variante bevorzugt. Das habe die Stadt aber nicht berücksichtigt, so die BI.