Radeln fürs Klima in vielen Städten

Auch in Frankenthal startet jetzt die Aktion „Stadtradeln“, die zum Klimaschutz beitragen soll. Die Aktion geht bis zum 24. September. Bislang haben sich mehr als 700 Bürger registriert. Sie starten in rund 100 verschiedenen Teams. Bei der Aktion geht es darum, drei Wochen lang möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Veranstalter so alleine in Frankenthal fast 40 Tonnen Co2 eingespart. In der Vorder- und Südpfalz beteiligen sich mehrere Kommunen an der Aktion - unter anderem die Verbandsgemeinden Bad Bergzabern und Landau-Land sowie der Landkreis Bad Dürkheim. Am kommenden Montag beginnt das Stadtradeln auch in Ludwigshafen.