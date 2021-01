per Mail teilen

Die Stadtklinik Frankenthal nimmt ab heute wieder Patienten auf. Nach Angaben der Klinik sind jetzt alle neuen Corona-Fälle isoliert.

Über 1000 Menschen sind in der Stadtklinik Frankenthal in den vergangenen 10 Tagen zweimal getestet worden. Dabei wurde bei

20 Patienten und 28 Mitarbeitern das Virus nachgewiesen. Ab heute haben alle Abteilungen der Stadtklinik wieder geöffnet.

Alle neuen Patienten bleiben im Einzelzimmer bis ihr Testergebnis vorliegt. Auch werden vorerst keine planbaren Operationen durchgeführt.

Die Infektionskette ging am 17. Januar von einem Patienten aus, der von Chirurgie verlegt werden sollte und bei einem Routinetest positiv war. Als Konsequenz werden jetzt alle Patienten und Mitarbeiter regelmäßig getestet.