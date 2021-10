Kindesmissbrauch: Ermittlungsverfahren gegen Nonne aus Speyer

Eine Nonne aus Speyer soll vor fast 30 Jahren einen Jungen in einem Kinderheim missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat die Ermittlungen aufgenommen, der Fall sei nicht verjährt.

Die Vorwürfe waren erstmals im Mai bekannt geworden - auch eine ARD-Dokumentation hatte darüber berichtet. Ein heute 36-jähriger Mann beschuldigt die heute fast 70-jährige Nonne, ihn in den Jahren 1994 und 95 in dem Kinderheim der Niederbronner Schwestern missbraucht zu haben. Bei der ersten Tat war er acht Jahre alt.

Die Nonne habe ihn öfter in das Nachtbereitschaftszimmer der Schwestern zitiert. Dort habe er sich nackt hinlegen müssen und sie habe sich ebenfalls nackt auf ihn gelegt und sich befriedigt. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt ein Strafermittlungsverfahren gegen die Nonne eröffnet.

Vorermittlungen gab es seit Mai

Die Vorwürfe hatte der Mann in einem Brief an den Missbrauchsbeauftragten des Ordens geschildert. Der Brief war an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden, teilt der Anwalt des Opfers dem SWR mit. Dem Opfer sei jegliche Unterstützung zugesagt worden. Die betreffende Nonne sei nur bis 1995 im Kinderheim in Speyer gewesen.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Mai Vorermittlungen aufgenommen. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber, sagte dem SWR, es habe länger gedauert, bis der Anfangsverdacht geprüft wurde. Ein Grund sei gewesen, dass sich das Opfer nicht mehr an alle Fälle genau erinnern konnte.

Kindesmissbrauch verjährt später

Zudem habe geklärt werden müssen, ob die möglichen Taten nicht verjährt sind. Das ist laut Staatsanwaltschaft nicht der Fall. Die heute fast 70 Jahre alte Nonne soll neben dem sexuellen Missbrauch den Jungen mit Gegenständen geschlagen haben. Auch andere Kinder sollen geschlagen worden sein, so der Vorwurf.

Die Nonne sei zu den Vorwürfen noch nicht vernommen worden.

Opfer und Beschuldigte werden jetzt von der Polizei vernommen. Die Ermittlungen werden wohl mehrere Monate dauern.