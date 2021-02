Ludwigshafen hat seine Allgemeinverfügung zu Corona aufgehoben. Die Städte Speyer, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis sind überrascht über diese Entscheidung.

Speyer war die erste Stadt, die die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben hatte. Dennoch ist jetzt auch die Stadtspitze in Speyer erstaunt darüber, wie weitreichend Ludwigshafen einzelne Auflagen im Stadtgebiet aufhebt. Ähnlich geht es den Verantwortlichen in Frankenthal und im Rhein-Pfalz-Kreis. Insbesondere die Rücknahme der Besuchseinschränkungen in Senioren- und Pflegeheime stößt auf Kritik.

Landrat: "Absolut falsch"

Der Landrat des Rheinpfalz-Kreises, Clemens Körner, bezeichnet den Wegfall von Besuchseinschränkungen in Pflegeheimen als "absolut falsch". Die Risikogruppen seien weiterhin zu schützen. Die Städte Speyer und Frankenthal teilen diese Einschätzung. In allen Nachbargemeinden der Stadt Ludwigshafen wird zudem weiterhin eine Maskenpflicht in den Innenstädten gelten - auch diese ist in Ludwigshafen aufgehoben.

Keine Absprache

Außerdem wird kritisiert, dass die Stadt Ludwigshafen den Wegfall ihrer Corona-Regeln mit den Nachbargemeinden nicht abgesprochen hat. Ludwigshafen hatte am Dienstag mit sofortiger Wirkung seine Allgemeinverfügung zurückgenommen. Der Rhein-Pfalz-Kreis, Speyer und Frankenthal möchten erst einmal die Bund-Länder-Schalte am Mittwoch abwarten, bevor sie ihre Allgemeinverfügungen der neuen Corona-Landesverordnung anpassen.