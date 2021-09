per Mail teilen

In Frankenthal ist eine Frau auf eine Trickbetrügerin reingefallen. Wie die Polizei jetzt mitteilte hatte die Betrügerin bei der Seniorin angerufen und sich als eine Freundin ausgegeben. Sie sitze beim Notar und brauche dringend 50.000 Euro. Wenn sie diese Summe in bar bezahle, könne sie mehrere Tausend Euro beim Wohnungskauf sparen. Die Seniorin übergab daraufhin mehrere Zehntausend Euro an einen angeblichen Boten des Notars. Erst hinterher fand sie heraus, dass sie betrogen worden war.