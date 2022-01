Reparatur von Stromverteilerkasten dauert noch

In Frankenthal dauern die Reparaturarbeiten an einem am Wochenende demolierten Stromverteilerkasten im Stadtgebiet weiter an. Nach Angaben der Stadtwerke sind dafür Tiefbauarbeiten nötig. Diese würden noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die Stromversorgung sei allerdings sichergestellt. Vermutlich randalierende Jugendliche hatten in der Nacht zu Sonntag den Stromkasten so stark beschädigt, dass bei etwa 60 Haushalten vorübergehend der Strom ausfiel. Außerdem waren mehrere Straßenlaternen sowie eine Fußgängerampel beschädigt worden. Die Polizei vermutet Langeweile als Motiv.