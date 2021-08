per Mail teilen

Eine 20-Jährige randalierende Frau ist gestern Abend in Frankenthal von der Polizei aus der Wohnung ihrer Mutter getragen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner zunächst gemeldet, dass die stark alkoholisierte Frau auf der Straße herumpöbeln würde. Später rief die Mutter die Beamten zur Hilfe. Die 20-Jährige habe in der Wohnung randaliert und die Mutter geschlagen und gekratzt. Laut Polizei musste sie gefesselt und hinausgetragen werden. Sie kam zur Ausnüchterung und Beobachtung in ein Krankenhaus.