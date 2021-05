per Mail teilen

Ein Großvater aus Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) ist wegen Missbrauchs seiner Enkelin am Montag zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte zweieinhalb Jahre Haft gefordert.

Die Haftstrafe von zwei Jahren wird zur Bewährung ausgesetzt. Nach Ansicht des Gerichts hatte der Angeklagte in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) das heute achtjährige Mädchen zweimal unsittlich berührt. Der Mann hat zugegeben, seine Enkeltochter mindestens zweimal an den Genitalien berührt zu haben.

Allerdings ging die Staatsanwaltschaft von deutlich mehr Fällen aus, hatte aber nur zwei Fälle angeklagt. Sie forderte sogar zweieinhalb Jahre Haft für den mutmaßlichen Täter. Seine Tochter, die Mutter des kleinen Mädchens, trat in dem Prozess als Nebenklägerin auf.

Angeklagter wohl auch Opfer sexuellen Missbrauchs geworden

Das Gericht betonte, sollte der Mann gegen die Bewährungsauflagen verstoßen, müsse er mit einer empfindlicheren Strafe rechnen. Der Angeklagte war in seiner Kindheit und Jugend wohl selbst Opfer schweren sexuellen Missbrauchs geworden - das wurde vom Gericht allerdings nicht strafmildernd gewertet.

Angeklagter bestreitet Missbrauchsvorwürfe

Außerdem wurden auf dem Handy des Angeklagten kinderpornografische Bilder gefunden. Wegen des Besitzes solcher Bilder war der Mann bereits 2019 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Mann muss auch Sozialstunden leisten

Zusätzlich zur Bewährungsstrafe bekam der 65-Jährige vom Gericht Auflagen: Der Mann muss 300 Stunden Sozialarbeit leisten und seine Therapie fortsetzen. Damit habe der Mann eine bessere Prognose auf ein straffreies Leben als durch eine Haftstrafe, so der Richter in der Urteilsbegründung. Als strafmildernd wertete das Gericht auch das umfängliche Geständnis des Angeklagten und dass es sich um einen minderschweren Fall von Missbrauch gehandelt habe.