Unbekannte haben am Wochenende in der Innenstadt von Frankenthal laut Polizei vier Brände gelegt. Es gingen nicht nur Sonnenschirme in Flammen auf, sondern auch zwei Fahrzeuge. Gibt es einen Zusammenhang?

Zunächst brannten in der Nacht von Samstag auf Pfingstsonntag in einem Biergarten zwei Sonnenschirme. Wenig später standen Gartenmöbel und eine Holzterrasse in Flammen. Außerdem brannten in einer Garage Holzbretter, die dort gelagert waren. Auf dem Gelände eines städtischen Betriebs in Frankenthal gingen in der Nacht anderthalb Stunden später zwei Fahrzeuge in Flammen auf.

Brände in Frankenthal: Hoher Sachschaden, keine Verletzten

Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob ein Zusammenhang zwischen den vier Bränden besteht.