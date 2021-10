Frankenthal landesweit an Spitze der Corona-Neuinfektionen

per Mail teilen

In Frankenthal gibt es aktuell die meisten Corona-Neuinfektionen im Land. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 123. Betroffen sind vor allem Familien mit Kindern.

Fußgängerzone von Frankenthal SWR

Wie eine Sprecherin der Stadt Frankenthal mitteilte, haben sich vor allem jüngere Einwohner in Frankenthal mit dem Coronavirus infiziert: In der Altersgruppe der Fünf-bis Vierzehnjährigen liege die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 200. Das lasse laut der Stadtsprecherin auf größere Ausbrüche an Schulen schließen. Auch bei den 15- bis 35-jährigen liege die Inzidenz bei über 100.

Das kosten die Corona-Schnelltests in der Pfalz

Nur wenige Kleinkinder in Frankenthal infiziert

In den städtischen Kindergärten sei die Corona-Lage hingegen eher ruhig. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den unter Fünfjährigen liege bei 39. Insgesamt sei die Infektionslage in der 50.000-Einwohner-Stadt aber eher diffus. Der Stadt seien keine größeren Corona-Ausbrüche etwa in Altenheimen bekannt.

In Osthofen (Kreis Alzey-Worms) hingegen gibt es derzeit einen größeren Corona-Hotspot in einem Altenheim.

Auch Germersheim vorn dabei

Die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz hatte am Dienstag Germersheim mit einem Wert von 117.