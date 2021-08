Die Polizei hat am Mittwoch in Frankenthal in einem leer stehenden Gebäude eine illegale Marihuana-Pflanzung entdeckt. Bei der Durchsuchung des Hauses stießen die Beamten nach eigenen Angaben auf eine hochprofessionelle Indooranlage mit rund 1.300 Marihuanapflanzen. Drei Männer wurden festgenommen. Sie kamen wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft. An dem Großeinsatz waren auch Spezialisten des Landeskriminalamtes beteiligt.