Goldenen Löwen in Unterführung ausgesetzt

Unbekannte haben am Wochenende in Frankenthal einen großen goldenen Kunststofflöwen entwendet und in einer Fußgängerunterführung aufgestellt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich dabei um die Tat von Jugendlichen handelt. Am Fundort des Löwen seien auch zahlreiche Flaschenscherben gefunden worden. Vor knapp 20 Jahren waren zum Jubiläum der Stadt rund 150 Löwenskulpturen verkauft worden, die die Käufer selbst anmalen konnten. Die Polizei sucht jetzt nach dem Eigentümer des goldenen Exemplars sowie nach Zeugen des Diebstahls.