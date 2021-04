In Frankenthal demonstrieren am Samstagvormittag wieder Gastronomen gegen die Schließung ihrer Betriebe. Der Veranstalter erwartet nach eigenen Angaben bis zu 1000 Teilnehmer. Bei der letzten Demonstration am Samstag vergangener Woche hatten rund 300 Menschen teilgenommen. Auch Anhänger der Querdenker-Bewegung waren dabei und hatten bei der Kundgebung gesprochen. Der Veranstalter, der Inhaber eines griechischen Lokals in Frankenthal, sagte auf SWR-Anfrage, er wolle dafür sorgen, dass heute nur Gastronomen Reden halten dürften. Allerdings könne er es nicht verhindern, dass AFD-Anhänger oder Querdenker an der Demo teilnehmen. Die Gastronomen fordern die Öffnung der Lokale, da ihrer Meinung nach dort kein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Die Stadt Frankenthal hat die Demonstration genehmigt. Sie geht davon aus, dass die Abstandsregeln und die Maskenpflicht eingehalten werden.