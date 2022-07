In Frankenthal betreibt die Firma Enovos den einzigen großen Gasspeicher in Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen ist zuversichtlich, bis Mitte August den Speicher mit bis zu 80 Prozent befüllen zu können. Bis spätestens Mitte Oktober sollen dann die 100 Prozent erreicht werden. Der Gasspeicher der Firma Enovos ist ein sogenannter "Porenspeicher". Dabei wird Erdgas in losen Sandschichten in mehreren hundert Metern Tiefe unter der Erde gespeichert.