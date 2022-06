Stadt feiert 1.250-jähriges Bestehen

Frankenthal:

Die Stadt Frankenthal feiert ihr 1.250-jähriges Bestehen mit einer Festwoche. Ab Montag gibt es ein umfangreiches Programm mit Musik, Vorträgen und Stadtführungen. Zum Stadtjubiläum sind die Frankenthaler aufgerufen, sich an einem Fotowettbewerb zu beteiligen. Dabei sollen die Teilnehmer das Stadtwappen fotografieren, das an unterschiedlichsten Stellen und Plätzen in Frankenthal hängt. Für die Einsender gibt es Preise zu gewinnen. Außerdem findet eine Lesung mit Spielszenen zur Stadtgeschichte vom Karolinen-Gymnasium und ein Quizabend in der Stadtbücherei statt. Die Stadtverwaltung will die Festwoche aber auch dazu nutzen, um die Einzelhändler und Gastronomen in Frankenthal vorzustellen. Dazu wird es Portraits über sie auf der Internet-Homepage der Stadt und in den sozialen Medien geben.