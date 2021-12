Razzia in der Pfalz: 11 mutmaßliche Drogenhändler in Haft

Monatelang waren Ermittler der Drogenfahndung einer Bande auf der Spur. Jetzt kamen nach Wohnungsdurchsuchungen u.a. in Ludwigshafen, Speyer und Mannheim 11 mutmaßliche Drogenhändler in Untersuchungshaft.

dpa Bildfunk Christophe Gateau

Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilt wurden am Dienstag 49 Wohn- und Geschäftshäuser durchsucht, unter anderm in Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und Haßloch (Kreis Bad Dürkheim), aber auch auf badischer Seite in Mannheim und Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) und in Viernheim (Kreis Bergstraße) .

Drogenhandel im großen Stil

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden dabei zahlreiche mutmaßliche Bandenmitglieder festgenommen. Ihnen wird unter anderm Handel mehreren tausend Kilogramm Cannabis und auch mehreren Dutzend Kilogramm Kokain und auch Amfetamin vorgeworfen.

Die meisten Täter in Untersuchungshaft

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden 13 Haftbefehle beantragt für mutmaßliche Täter zwischen 30 und 57 Jahren. Elf von ihnen kamen in Untersuchungshaft, ein 36-Jähriger ist noch auf der Flucht. Der älteste blieb gegen Auflagen auf freiem Fuß. Es gebe noch 23 weitere Tatverdächtige, so der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber.

Für acht Millionen Euro Luxusgüter sichergestellt

Bei der Razzia wurden mehrere Kilo Betäubungsmitteln sichergestellt. Außerdem seien sieben hochwertige Fahrzeuge sichergestellt worden, Luxusuhren und auch Schmuck. Auch Bankkonten wurden laut Staatsanwaltschaft gepfändet und Immobilien beschlagnahmt. Der Gesamtwert wird zur Zeit auf mindestens 8 Millionen Euro geschätzt - Geld, dass nach Vermutung der Staatsanwaltschaft aus Drogenverkäufen stammt.

Desweiteren wurde eine Cannabis-Plantage in einem Haus entdeckt, mehrere Schusswaffen - bis auf eine alles Schreckschusspistolen - ein Schlagring und eine Machete.

Umfangreiche Ermittlungen

An der Razzia am Dienstag in der gesamten Region waren insgesamt 700 Männer und Frauen vom Bundes- und Landeskriminalamt, der Zollfahndung und vom Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligt. Über mehrere Monate waren verschlüsselte Handy-Nachrichten von den Ermittlern geknackt worden.