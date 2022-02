Polizei beschlagnahmt Drogen im Schwarzmarktwert von 800.000 Euro

Die Polizei hat in Frankenthal Drogen im Schwarzmarktwert von 800.000 Euro beschlagnahmt. Die Ermittler hatten nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend in einem Industriegebiet eine Lieferung von 80 Kilogramm Marihuana und 15 Kilogramm Haschisch abgefangen. Außerdem stellten die Beamten 17.000 Euro Bargeld sicher. Zwei Tatverdächtige, die zuvor bei der Drogen-Übergabe beobachtet worden waren, seien festgenommen worden. Sie kamen in Untersuchungshaft. Gegen einen weiteren mutmaßlichen Täter wurde bereits Haftbefehl erlassen: Er war im Januar festgenommen worden, weil bei ihm fünf Kilogramm Marihuana gefunden worden waren.