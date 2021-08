per Mail teilen

Bei dem Brand am Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Frankenthal gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung. Nach Angaben der Polizei war das Feuer im Kinderzimmer einer Wohnung ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro.